أمانة ريادة الأعمال المركزية بـ"مستقبل وطن" تستعرض إطلاق منصة حزبية لأول مرة

عقدت أمانة ريادة الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة نادر الداجن، اجتماعًا تنظيميًا لبحث ومناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة القادمة، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور، النائب إيهاب العمدة، الأمين العام المساعد للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة وأمنائها في المحافظات كافة.

وفي البداية، أوضح النائب إيهاب العمدة، الأمين العام المساعد للحزب، أن أمانة ريادة الأعمال برغم استحداثها لها دور إيجابي في الشارع المصري، مؤكداً الحرص على إزالة كافة المعوقات التي ستواجه الأمانة خلال عملها.

من جانبه، أكد النائب نادر الداجن، ان أمانة ريادة الأعمال هي أول أمانه من نوعها يتم انشاؤها في حزب سياسي داخل مصر، مشيدا بالرؤية الثاقبة لحزب مستقبل وطن ودوره في دعم توجه الدولة في ريادة الأعمال.

وناقش الحضور أفكار ومقترحات حول عقد دورات تدريبية بالمحافظات بشأن ريادة الأعمال بجانب مجموعة أخرى من الفعاليات المختلفة طوال العام.