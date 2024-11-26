ختام فعاليات الأسبوع البيئي بجامعة قناة السويس

اختتمت كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس فعاليات الأسبوع البيئي، الذي أُقيم تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور ناصر مندور، الجامعة تضع على رأس أولوياتها نشر الوعي البيئي بين الطلاب، مشيرا إلى أهمية تعزيز السلوكيات الإيجابية للمحافظة على البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، مضيفا أن هذه الفعاليات تُبرز دور الجامعة في تقديم حلول علمية وواقعية للقضايا البيئية التي تواجه المجتمع.

تأتي هذه الفعاليات بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الصيدلة، التي أشادت بمشاركة الطلاب الفعالة، مؤكدة أن هذا الأسبوع يُعد فرصة مميزة لغرس قيم الانتماء والمساهمة المجتمعية لدى الطلاب، بجانب رفع وعيهم بأهمية التصدي للأضرار الناجمة عن التغير المناخي.

كما أُقيمت الفعاليات تحت الإشراف التنفيذي للدكتور إسماعيل عوض الله، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي قاد جهود تنظيم الأنشطة المختلفة، ومنها زراعة الأشجار في محيط مباني الكلية وفعاليات نظافة الكلية ودهان الأرصفة، بهدف تنمية روح الانتماء لدى الطلاب وتعزيز سلوكيات الحفاظ على البيئة.

تناولت الفعاليات عددا من المحاور الهامة، أبرزها:

التغير المناخي: التحدي الأهم في عصرنا، الأسباب الجذرية للتغير المناخي وآثارها، الآثار السلبية للتغير المناخي على مستوى العالم، حوادث الحرائق والفيضانات والجفاف خلال السنوات الأخيرة، تأثير التغير المناخي على الفلورا الخاصة بمصر، ارتفاع أسعار القهوة نتيجة التغير المناخي

كما قدم الدكتور عبد الرؤوف مصطفى، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم ومدير مركز القياس والتقويم، ندوة مميزة تناولت الحلول المقترحة لمواجهة مشكلة التغير المناخي، مسلطاً الضوء على أهمية التكاتف بين الأفراد والمؤسسات لمعالجة هذه الأزمة العالمية.

اختُتم الأسبوع البيئي بنجاح كبير، تاركا أثرا إيجابيا في نفوس الطلاب والمشاركين، ومؤكدا التزام الجامعة بدورها الريادي في مواجهة القضايا البيئية المعاصرة.

جاءت فاعليات الأسبوع البيئي بكلية الصيدلة لتحقيق رؤية حديثة حول التغير المناخي وحلول مقترحة تحت العنوان الرئيسي "رؤية حديثة للأثار السلبية للتغير المناخي وبعض الحلول المقترحة".