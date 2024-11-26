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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قوات حرس الحدود توجه عددا من الضربات الناجحة ضد مهربى المخدرات والأسلحة.. شاهد

بعض المضبوطات
بعض المضبوطات
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نجحت عناصر قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها الناجحة ضد مهربى المواد المخدرة من خلال إحباط إحدى عمليات التهريب أثناء تنفيذ أعمال التفتيش بمنطقة القنطرة شرق ، حيث تمكنت من ضبط كميات من جوهر الحشيش المخدر ومخدر الهيدرو، وذلك خلال تهريبهم داخل بلدورات أسمنتية محملة بصندوق إحدى العربات فى محاولة لخداع عناصر التأمين، وذلك إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية  .

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كما نجحت قوات حرس الحدود على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للدولة فى ضبط كميات كبيرة من نبات البانجو وجوهر الحشيش المخدر ومخدر الهيدرو بالإضافة إلى ضبط كميات من الأقراص المخدرة وكميات من الأسلحة مختلفة الأنواع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات .

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ويأتى ذلك استمرارًا للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود فى تأمين حدود الدولة بكل عزيمة وإصرار والتصدى للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن .

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