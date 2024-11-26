رئيس جامعة قناة السويس يهنئ "العناني" لفوزه برئاسة الاتحاد المصري للكرة الخماسية

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور أحمد ربيع العنانى، رئيس اللجنة الرياضية، وأمين مساعد كلية التجارة، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الاتحاد المصري للكرة الخماسية (البنتابول) في الانتخابات الأخيرة.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الرياضي المميز، مؤكداً أن نجاح العنانى يمثل إضافة نوعية للإنجازات الرياضية في الجامعة.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد ربيع العنانى عن عميق شكره وامتنانه للدكتور ناصر مندور على تهنئته ودعمه المستمر، مؤكداً التزامه بالعمل الجاد لتطوير كرة الخماسية في مصر ورفع اسم الاتحاد في المحافل المحلية والدولية.