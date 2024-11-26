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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة قناة السويس يهنئ "العناني" لفوزه برئاسة الاتحاد المصري للكرة الخماسية

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس والدكتور أحمد ربيع العنانى
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هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور أحمد ربيع العنانى، رئيس اللجنة الرياضية، وأمين مساعد كلية التجارة، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الاتحاد المصري للكرة الخماسية (البنتابول) في الانتخابات الأخيرة.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الرياضي المميز، مؤكداً أن نجاح العنانى يمثل إضافة نوعية للإنجازات الرياضية في الجامعة.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد ربيع العنانى عن عميق شكره وامتنانه للدكتور ناصر مندور على تهنئته ودعمه المستمر، مؤكداً التزامه بالعمل الجاد لتطوير كرة الخماسية في مصر ورفع اسم الاتحاد في المحافل المحلية والدولية.

جامعة قناة السويس رئيس اللجنة الرياضية الاتحاد المصري للكرة الخماسية