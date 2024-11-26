جامعة قناة السويس تحصد المراكز الأولى في بطولة الجامعات للرماية

هنأ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطالبتين يارا عصام سيد أحمد و بسنت أحمد عبد الكريم، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، على تميزهما في بطولة الجامعات الرابعة للرماية، والتي أقيمت بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والاتحاد المصري للرماية.

وأحرزت الطالبة يارا المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة المسدس، فيما حصلت الطالبة بسنت على المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة البندقية.

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور اعتزاز الجامعة بإنجازات طلابها في مختلف الأنشطة الرياضية، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس الالتزام بدعم المواهب الطلابية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التميز.

وفي سياق متصل، استقبل الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطالبتين لتقديم التهنئة لهما على هذا الإنجاز الكبير.

وأكد " عبد النعيم" خلال اللقاء أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم الطلاب لتحقيق أفضل النتائج في جميع المحافل الرياضية والأكاديمية.

حضر مراسم الاستقبال الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد فاروق سويلم، مدير البطولة، والدكتور أحمد ربيع عناني رئيس اللجنة الرياضية للعاملين بالجامعة، والأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والأستاذ محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي

جدير بالذكر أقيمت بطولة الجامعات الرابعة للرماية السبت الماضي على ضفاف القناة بميدان رماية القناة الرياضي بنادي الشاطئ، ضمن فعاليات الدورة الرياضية الـ 52 لبطولة الشهيد الرفاعي للجامعات والمعاهد المصرية.

وشارك بها 61 طالبا وطالبة من 22 جامعة مصرية في مسابقات المسدس والبندقية.

وحصلت جامعة قناة السويس على المركز الأول في الترتيب العام لمسابقة البندقية، والمركز الثاني في الترتيب العام لمسابقة المسدس، لتؤكد مكانتها كأحد أبرز الجامعات المصرية في الأنشطة الرياضية.