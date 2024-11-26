"طيبة التكنولوجية" بالأقصر تشارك بالملتقى التنسيقي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، بوفد برئاسة الدكتور عادل زين الدين رئيس الجامعة، في الملتقى التنسيقي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة جامعية آمنة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة ميرال عبدالوهاب، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة طيبة التكنولوجية، خلال اللقاء أبرز الإنجازات التي حققتها الوحدة خلال الفترة الماضية والتي شملت برامج توعية ودعم للناجيات، بالإضافة إلى التحديات التي واجهتها خلال العام الدراسي الماضي.

كما شاركت في مناقشات حول أفضل السبل لتعزيز دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى استعراض الخطة المستقبلية للوحدة، إذ أبدى ممثلو اللقاء إعجابهم بتعدد المناصب القيادية النسائية في الجامعة والانجازات التي حققتها الوحدة في فترة قياسية.

وأوضحت مدير الوحدة، أن اللقاء شهد عقد العديد من المحاضرات حول تمكين ومناهضة العنف ضد المرأة فى المجتمع المصري بشكل عام والجامعات بشكل خاص، مع التأكيد على تكثيف ورش العمل والندوات في الجامعات للتوعية بأهمية مناهضة ذلك الشكل من العنف خلال الفترة المقبلة.

وشدد الملتقى على أهمية تعزيز دور الوحدات الجامعية في مكافحة العنف، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لتوفير حماية كاملة للمرأة.

جامعة طيبة تشارك باللقاء التنسيقي لمكافحة العنف ضد المرأة

وكانت جامعة طيبة التكنولوجية قد شاركت فى فعاليات اللقاء التنسيقي الثاني لرؤساء ومسؤولي وحدات تكافؤ الفرص ومكافحة العنف ضد المرأة بالجامعات التكنولوجية، والذي نظمته لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، تحت إشراف اللواء الدكتور عمرو علام، الوكيل الدائم للوزارة، وبحضور هالة محمد أمين، رئيس لجنة تكافؤ الفرص، وشيماء نعيم، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة.

ورشة عمل لتعزيز قدرات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات

كما شاركت جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، في ورشة عمل بعنوان "رفع قدرات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات"، بمشاركة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة من جميع جامعات مصر، بتنظيم من المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وهدفت ورشة العمل إلى عرض أهم الأنشطة التي تم تنفيذها من قبل وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات خلال الفترة الماضية، مناقشة التحديات التي تواجه هذه الوحدات، متابعة القرارات المتعلقة بإنشاء الوحدات، استعراض جهود المجلس القومي للمرأة خلال حملة "16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة"، وكذلك الخروج بتوصيات لتعزيز دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أهمية دعم وحدات مناهضة العنف وتمكين المرأة، مشيراً إلى جهود جامعة طيبة التكنولوجية والتزامها بدعم وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، وتعزيز بيئة جامعية آمنة وشاملة للجميع، إذ تعمل الجامعة بشكل مستمر على تطوير قدرات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وتقديم الدعم اللازم لها لتنفيذ مهامها على أكمل وجه.

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