جامعة قناة السويس تنظم ندوة توعوية حول التغيرات المناخية

نظمت جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، ندوة توعوية بعنوان "التغيرات المناخية وجهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة".

وأكد الدكتور ناصر مندور خلال كلمته أهمية تعزيز الوعي العام بالقضايا البيئية وأثرها على التنمية المستدامة، مشيرا إلى دور الجامعة في تقديم حلول مبتكرة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية بالتعاون مع الدولة.

عُقدت الندوة بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي شددت في كلمتها على أهمية تضافر الجهود الأكاديمية والمجتمعية لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تمت الندوة تحت إشراف الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد عزمي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد كلاهما في تصريحاتهما على أهمية مناقشة القضايا البيئية والطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن القومي والتنمية المستدامة.

حاضر بالندوة الدكتور أحمد إبراهيم، المدرس المساعد بكلية التجارة قسم العلوم السياسية، حيث تناول في عرضه، المناخ والتغيرات المناخية: التحديات البيئية العالمية وتأثيرها على الدول النامية، والطاقة وجهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة: استراتيجيات مصر لتنويع مصادر الطاقة وضمان استدامتها، وجهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية: المبادرات الحكومية والمشاريع القومية التي تهدف إلى التكيف مع التغيرات البيئية وتقليل انبعاثات الكربون.

أشرفت على تنظيم الندوة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى تعزيز وعي الطلاب وأفراد المجتمع حول القضايا البيئية والطاقة.

واختُتمت الندوة بتوصيات حول أهمية المشاركة المجتمعية وتعزيز البحث العلمي في مواجهة التغيرات المناخية، مع التأكيد على دور المؤسسات الأكاديمية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وأمن الطاقة.