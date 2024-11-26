محافظة قنا تتسلم الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على المستحقين

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، استلام الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي المقدمة من وزارة الأوقاف، بإجمالي 2 طن من اللحوم البلدية في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وجاء ذلك بحضور اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وفضيلة الشيخ محمد زكي، وكيل وزارة الأوقاف، و حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ قنا، أن مشروع صكوك الأضاحي يُعد من أهم المشروعات الوطنية التي تنفذها وزارة الأوقاف، نظرًا لدوره في تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا، مشيدًا بالجهود المبذولة من جميع مؤسسات الدولة لدعم هذه الفئات، معربًا عن تقديره لكل من ساهم في هذا المشروع، سواء بالجهد أو المال.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، أن المشروع يخضع لمتابعة دقيقة من الوزارة منذ مرحلة تلقي التبرعات وحتى توزيع اللحوم على مستحقيها، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع مستمرة على مدار العام بواقع 2 طن شهريًا.

وفي السياق ذاته، أشار وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، إلى أن الأسر المستحقة تم تحديدها بناءً على قواعد البيانات المسجلة بالمديرية، مضيفا أن الكميات المستلمة ستُوزَّع على إدارات ووحدات التضامن الاجتماعي بمراكز قنا، أبو تشت، فرشوط، والوقف، وفقًا للخطة المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، تمهيدًا لوصولها إلى المستحقين.