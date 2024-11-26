وزارة الصحة تشارك في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة "IMCE"

شاركت وزارة الصحة والسكان، بجناح خاص في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة "IMCE"، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، ويقام خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وشهد الحدث مشاركة دولية واسعة، وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا يمثلون عصب الاقتصاد المصري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جناح الوزارة في المعرض ركّز على استعراض عدد من المحاور الاستراتيجية، منها الإطلاق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل الذي يهدف إلى تغطية كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عرض توافر الكوادر البشرية المؤهلة من أطباء وصيادلة وممرضين وفنيين.

كما سلّط الضوء على تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية لدعم أنظمة الرعاية الصحية، إلى جانب حزمة الحوافز الاستثمارية للقطاع الصحي، التي تهدف إلى تهيئة بيئة استثمار جاذبة وتحسين الإطار التشريعي بما يخدم تطلعات القطاع.

وأكد "عبدالغفار" أن مشاركة الوزارة في هذا الحدث تأتي في إطار استراتيجية تطوير الرعاية الصحية في مصر، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوسع في إنشاء المنشآت الطبية الحديثة،كما حرصت الوزارة على استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الطبي، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية، وتفعيل الأنظمة الرقمية الصحية لضمان تقديم خدمات متطورة وفعالة، بما يواكب رؤية مصر 2030.

وأشار "عبدالغفار" إلى الإصلاحات الجوهرية التي شهدها نظام الرعاية الصحية في مصر، والتي تهدف إلى توفير خدمات صحية متميزة تسهم في بناء الإنسان المصري وتعزيز الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص، موضحًا أن جناح الوزارة في المعرض أتاح منصة تفاعلية للزوار لزيادة فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين الصناعات الطبية والمستثمرين، بما يدعم الاقتصاد المصري وينمي التعاون بين الأطراف المختلفة.

وحضر ضمن جناح وزارة الصحة والسكان عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، والدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتورة شيماء إمام، مدير عام الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار.

وجدير بالذكر أن الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة "IMCE" يعد أحد أبرز الفعاليات الصناعية التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية. وقد أطلقت نسخته الأولى في أكتوبر 2022، والثانية في أكتوبر 2023، تحت رعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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