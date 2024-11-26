الحبس سنتين لسائق أصاب صديقه بعاهة مستديمة في منشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق بالحبس سنتين مع الشغل في التعدي على صديقه لخلافات على أولوية التحميل بمنطقة منشأة ناصر.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم س .ا سائق أحدث جرحًا بالمجني عليه م.ط سائق، أثناء نشوب مشاجرة حيث تعدى عليه بالسلاح الأبيض، وأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلف ورائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها إصابة بجرح في العين اليسرى.

وكان قسم شرطة منشأة ناصر، تلقى بلاغا نشوب مساجرة وسقوط سائق وتم إسعافه، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ وسؤال الشهود تبين قيام سائق بالتعدي بالضرب على آخر لخلافات على أولوية المرور، وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم،

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.