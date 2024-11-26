الجيش الباكستاني ينتشر في إسلام آباد بعد مقتل فرد أمن في اشتباكات مع "حركة الإنصاف"

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، انتشار قوات الجيش في العاصمة إسلام آباد، بموجب المادة 245 من الدستور؛ وذلك بسبب المخاوف الأمنية المتصاعدة في إسلام آباد.

وذكرت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية، أن هذه الخطوة تأتي وسط تصاعد التوترات في أعقاب الاحتجاجات التي نظمها حزب حركة الإنصاف الباكستانية؛ مما أدى إلى لندلاع اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.

وبموجب إخطار وزارة الداخلية، للجيش، يمنح قواته المسلحة سلطة فرض حظر التجوال في أي منطقة يعتبرها ضرورية للحفاظ على القانون والنظام.

وأصدرت السلطات الباكستانية توجيهات صارمة لأفراد الأمن؛ مما سمح لهم باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المحرضين والمخربين، بما في ذلك استخدام تدابير متطرفة مثل إطلاق النار على مثيري الشغب فور رؤيتهم، بحسب التقرير.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تنفيذ تدابير أمنية مشددة في المنطقة الحمراء بإسلام آباد، مع تمركز أفراد من قوات "الرينجرز" (قوات المشاه الخفيفة) في مواقع استراتيجية.

