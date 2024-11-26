رئيس "جهاز القرى السياحية" يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمركز مارينا العلمين

تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، أعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها بمارينا (٨) بمركز مارينا العلمين السياحي، يرافقه المهندس عمرو محيي، نائب رئيس الجهاز، ومديرو الإدارات المعنية، وذلك في ضوء التوجيهات الدائمة للمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمتابعة الميدانية للمشروعات.

وأوضح رئيس جهاز القرى السياحية، أن المشروع يتكون من ٢٤٣ مبنى ما بين فيلات وشاليهات وعمارات سكنية بإجمالي ٩١٧ وحدة، وبنسبة إنجاز حوالى (٢٢.٥٪).

وأضاف رئيس الجهاز، أن الجولة شملت مراجعة موقف ومخطط أعمال تنفيذ المرافق والطرق بالمشروع، وآلية ومراحل التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.

كما شدد "خلف الله" على الالتزام التام بتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد للمشروع، وتذليل أي عقبات، مؤكدا أن تلك الأعمال تأتى استكمالاً لخطط التطوير الجارية في مختلف محاور مركز مارينا.