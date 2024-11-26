الشربيني يناقش خطة عمل وزارة الإسكان بمجلس النواب

ناقش المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة عمل الوزارة، التي سبق أن عرضها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك في اجتماع صباح اليوم مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب.

واستهل المهندس شريف الشربيني، اجتماعه مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتوجيه الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة على هذه الدعوة الكريمة، مؤكدًا حرصه على التواصل والتعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وإيجاد نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له حياة كريمة.

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة تلعب دورا حيويا في دعم التنمية العمرانية بمصر، وذلك عبر تنفيذ خطط وبرامج متنوعة تعمل على تلبية احتياجات شرائح المواطنين من السكن، وتحقيق حياة كريمة لهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تقوم الوزارة بإطلاق مشاريع إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، وبرامج إسكان متوسط وفاخر، مع الحرص على توفير بيئة متكاملة من الخدمات والمرافق التي تلبي تطلعات المواطنين وتحسن من جودة حياتهم، بجانب الجهود المبذولة لتطوير المدن القائمة، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضرى والقضاء على مشكلات السكن غير الآمن.