رفض إعطائه أموال.. الابن العاق ضرب والده المُسن بالعصا حتى الموت في أوسيم

أقدم ابن عاق على ارتكاب جريمة بشعة في حق والده المسن، بأن اعتدى عليه بالضرب بالعصا حتى الموت، لرفض المجني عليه إعطائه أموال داخل منزلهم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغ بمقتل مسن داخل منزله بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في عقده الثامن به آثار ضرب بالرأس ودماء، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن المجني عليه بسبب رفضه إعطائه أموال فقام المتهم بالتعدي بعصا على والده حتى الموت.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.