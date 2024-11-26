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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مياه القناة: الانتهاء من إصلاح الخط الرئيسي المغذي لقرى شرق البحيرات

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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، انتهاء فرق الصيانة الفنية من إصلاح الكسر المفاجئ في خط المياه الرئيسي المغذي لقرى شرق البحيرات في مدة زمنية وجيزة، وإعادة ضخ المياه لتلك المناطق مره أخري، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات انتقل مهندسى وفنيو وعمال الشركة برئاسة محمد عبد السلام رئيس قطاع مياه وصرف الإسماعيلية والمهندس نبيل عازر مدير منطقة القنطرة شرق، ومحمد ممدوح رئيس مياه القنطرة شرق وتبين كسر في خط المياه الرئيسي 500 مم المغذي لقري شرق البحيرات، كما تم الانتهاء من إصلاح وصيانة الكسر المفاجئ في خط 500 مم أمام رافع الإرسال التابع لقرية الأبطال، وإصلاح خط صرف صحي قطر 8 بوصة بمدينة القنطرة شرق، وعلي الفور تم عملية الإصلاح في مدة زمنية وجيزة، وعادة تشغيل الخدمة للمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتم التجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاث "  السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لافتا إننا أصبحنا نجني ثمار التدريب الجيد للتعامل السريع مع الكسور والأعطال المفاجئة، بأشراف وتواجد مديري المناطق ورؤساء القطاعات.

وأشاد اللواء عبد الحميد عصمت، بجهود فرق الصيانة من مهندسى وفنيو وعمال الشركة فى جميع المناطق والجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الإصلاح فى وقت قياسى سواء في مجالي مياه الشرب أو الصرف الصحي، لافتا أن شركة محافظات القناة تعمل في أطار خطة شاملة لإحلال وتجديد وصيانة كافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى المتهالكة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات القناة.

وأثنى اللواء عبد الحميد عصمت، على أهمية استمرار عقد الدورات التدريبية النظرية والعملية فى مجال السلامة والصحة المهنية بمحافظات القناة، وذلك لرفع مستوى أداء العاملين في التعامل مع خطط الطوارئ المختلفة، وإتباع إجراءات السلامة كهدف أساسي تسعى إليه الشركة حفاظا على العاملين، وتوفير كافة الإمكانيات والمهمات من أجل توفير بيئة عمل آمنة.

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