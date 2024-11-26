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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رأسه اصطدمت بالأرض.. وفاة طفل سقط من أعلى بالبدرشين

أرشيفية
أرشيفية
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توفي طفل 8 سنوات إثر سقوطه من أعلى مصطبة واصطدام رأسه بالأرض خلال لهوه أمام منزله بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى الرائد أحمد يحيى، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفل 8 سنوات جثة هامدة، وبه آثار نزيف داخلي وكدمات وادعاء سقوط من علو ومقيم بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالتقابل مع أسرته أفادوا بأنه خلال لهو المتوفي أعلى مصطبة أمام منزلهم اختل توازنه وسقط على رأسه متوفيا، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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