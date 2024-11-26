الأرصاد: استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة بالمحافظات

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار الأجواء الباردة على أغلب الأنحاء خلال فترات النهار.

وأوضحت الأرصاد أن طقس اليوم الثلاثاء، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما يشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

هذا إلى جانب أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمي والصغرى 10 درجة، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 13 درجة.