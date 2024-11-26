كتب وإصدارات نادرة بجناح المجلس الوطني للثقافة بمعرض الكويت

أكدت عبير المنيخ مراقبة إدارة البحوث والدراسات بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على أن جناح المجلس في معرض الكويت الدولي للكتاب هذا العام يحمل كل جديد ومميز ومتنوع، سواء من حيث عدد الكتب وأيضا من حيث العناوين التراثية والتاريخية والثقافية التي تعنى بإصدارها إدارة البحوث والدراسات بالمجلس وهي إصدارات حصرية فقط بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وحول أبرز العناوين والإصدارات المتاحة في جناح المجلس هذا العام، قالت المنيخ: لدينا كتاب "عكوس أول" من الجزء الأول حتى الجزء السابع وجاري تجهيز الجزئين الثامن والتاسع، وكتاب "العلاقات الكويتية البريطانية" و"العلاقات الكويتية مع البلجيكية في صور"، و"الكويت واليوبيل الماسي للملكة اليزابيث الثانية" ولدينا أيضا كتاب جديد عنوانه "خليج الأغاني" بالتعاون مع إدارة الموسيقى، وكتاب "النقود الإسلامية" بالتعاون مع قطاع الآثار والمتاحف، وكتب توثيقية للفنانين الكويتيين منهم عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفرح وجوهر سالم والعيدروسي وخالد النفيسي وعائشة إبراهيم وآخرون.

وتابعت، هناك عناوين مميزة متخصصة في جانب الآثار والمتاحف ومنها أكثر من عنوان عن جزيرة فيلكا، و"النقود المتداولة في العالم الإسلامي" و"المسكوكات" و"من تراث الكويت" و"الأخشاب في العمارة التقليدية القديمة".

وفي زاوية إصدارات إدارة النشر بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تحتل الإصدارات العريقة بالمجلس مكانها، والتي يحرص القارئ الكويتي وزوار معرض الكتاب عموما على اقتنائها وهي، عالم المعرفة وعالم الفكر والثقافة العالمية وابداعات عالمية، وحاليا يتم إعادة إصدار من المسرح العالمي التي تحظى بشعبية كبيرة أيضا وتترجم أحدث الأعمال المسرحية العالمية.

الجدير بالذكر أن المجلس الوطني يدعم سعر بيع هذه الإصدارات وتتراوح أسعارها بين دينار ونصف دينار سواء خلال أيام معرض الكويت للكتاب أو من خلال منفذ بيع إصدارات المجلس الوطني بمنطقة شرق.