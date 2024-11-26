تداول 25 ألف طن 994 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 25000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 994 شاحنة و 472 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع، 551 شاحنة و453 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 17500 طن بضائع، 443 شاحنة و19 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل ودليلة بينما تغادر ثلاث سفن وهي الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس و MANTA HACER، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون وغادرت السفينتين دليلة وأمل، كما تم تداول 3400 طن بضائع و290 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة، كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة KALINA على متنها 345 سيارة بوزن 700 طن قادمة من جدة، بينما غادرت السفينة MUSCANG1 على متنها 7000 طن مواد غذائية تصدير إلى السودان وغادرت أيضاً السفينة SEA WAVE2 فارغة متجهة إلى جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1425 راكبًا بموانيها.

