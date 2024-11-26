القبض على خادمة بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل شقة بالدقي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على خادمة متهمة بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة مخدومها بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، يتهم فيه خادمة بسرقة مبلغ مالي 800 ألف جنيه من شقته وهروبها عقب ذلك ولا يعلم عنوانها.

وبعمل التحريات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان المتهمة وعقب استصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطها واقتيادها إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.