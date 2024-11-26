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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بوريل: لا يمكن القبول بالمحكمة عندما تكون ضد بوتين ومعارضتها ضد نتنياهو

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
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علق جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على قرار المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا: "إنه لا يمكن القبول بالمحكمة عندما تكون ضد بوتين ومعارضتها عندما تكون ضد نتنياهو".

وقال بوريل في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن لبنان طلب ضم فرنسا إلى لجنة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لكن لدى إسرائيل تحفظات على ذلك.

يأتي ذلك عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.

وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية، أن جرائم الحرب المنسوبة لنتنياهو وجالانت تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية، بجانب استخدام التجويع كسلاح حرب.

ويشار إلى أن نتنياهو وجالانت، متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

جوزيب بوريل المحكمة الجنائية الدولية الاتحاد الأوروبي بوتين نتنياهو