نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد المشروعات الجارية بمدينة دمياط الجديدة

أجرى المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، والمهندس أحمد عمران، والمهندس أحمد على، مساعدا نائب رئيس الهيئة، زيارة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية بمدينة دمياط الجديدة، وموقف الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقهم المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، وذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات بالمدن الجديدة.

وفي مستهل الزيارة، تم عرض موقف المشروعات والخدمات والخطة الاستثمارية بالمدينة، وشملت الجولة تفقد بعض الأحياء السكنية للوقوف على حالة الأعمال ومستوى الخدمات التى يقدمها جهاز المدينة للمواطنين.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة، أحد روافع الصرف الصحي، مؤكداً الالتزام بالحفاظ على مكونات المحطة والأعمال المدنية بالالتزام التام بالصيانة الدورية لاستدامة القدرات التشغيلية لروافع الصرف الصحي بالمدينة.

كما شملت الزيارة محطة معالجة الصرف الصحي جنوب المنطقة الصناعية بالمدينة، حيث وجه "غنيم" بسرعة الانتهاء من عرض الموقف التنفيذي للأعمال الاستشارية لرفع كفاءة المحطة للأعمال المدنية والكهروميكانكية والالتزام بتعليمات الأمن والسلامة، واستمرار أعمال الصيانة الدورية والوقائية لكل مكونات المحطة.