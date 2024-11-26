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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الأقصر تجري الكشف على 820 مواطنًا في قافلة الزينية بحري.. صور

القافلة الطبية
القافلة الطبية
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اختتمت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، أعمال القافلة الطبية المقامة بوحدة الزينية بحري التى تمت على مدار يومى الأحد والاثنين الموافق ٢٤ و٢٥ نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضح الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، اليوم الثلاثاء، أن أعمال القافلة خلال يومها الأول شملت الكشف على ٤٤٦ مواطنًا، وفى يومها الثاني تم الكشف على ٣٧٤ مواطنًا فى التخصصات الطبية (نساء، باطنة، رمد، جراحة، عظام، أطفال، جلدية)، بمتابعة منسق عام القوافل العلاجية، وأحمد أبو عيش رئيس مركز الزينية، حيث تم المرور لتفقد ختام أعمال القافلة الطبية.

وأضاف أبو العطا، أن القافلة قدمت خدمات تنظيم الأسرة والأشعة والتحاليل، كما تضمنت الكشف العشوائي عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر)، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية من خلال فرق التثقيف الصحي بالمديرية.

صحة الأقصر تطلق أعمال القافلة الطبية المجانية بالزينية 

وكانت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، قد أعلنت عن إطلاق قافلة طبية يومي الأحد والاثنين الموافق ٢٤ و٢٥ نوفمبر الجاري، بإدارة الزينية الصحية بالزينية بحري، تضمنت الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية الآتية : (نساء وولادة - خدمات تنظيم  الأسرة – الأطفال - الجلدية - باطنة – جراحة – عظام - خدمات الأشعة والتحاليل - كشف عشوائي (سكر وضغط).

قافلة الزينية (1)
قافلة الزينية (1)
قافلة الزينية (5)
قافلة الزينية (5)
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قافلة الزينية (6)
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قافلة الزينية (4)
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قافلة الزينية (2)
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