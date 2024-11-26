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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية اللبنانية: الاستهدافات الإسرائيلية تقوض الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار

الخارجية اللبنانية
الخارجية اللبنانية
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قالت وزارة الخارجية اللبنانية، إنها أوعزت إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتقديم شكوى جديدة أمام مجلس الأمن ردًا على استهداف إسرائيل للجيش اللبناني، مشيرة إلى أن الشكوى تفند الاعتداءات الإسرائيلية على الجيش ومراكزه وآلياته في بلدات الماري والصرفند والعامرية وطريق برج الملوك – القليعة.

وقالت الخارجية اللبنانية، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، إنه على مجلس الأمن إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجيش واعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتابعت، أن الاستهدافات الإسرائيلية تقوض الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتضعف مساعي الوساطة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار.

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