أمطار ورياح مستمرة خلال الأيام المقبلة.. وخبراء: لابد من توخي الحيطة والحذر.. وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أثناء فترات الليل والصباح الباكر

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تقلبات جوية ملحوظة، وفقًا للتوقعات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس على معظم المناطق، وتتأثر الأجواء بنشاط الرياح وهطول الأمطار على فترات متفرقة هذه الحالة الجوية تتزامن مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية، مما يستدعي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع تلك الأوضاع في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل الطقس والظواهر المتوقعة، إلى جانب النصائح الهامة لضمان السلامة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، مما يعزز الشعور بالبرودة خاصة في الساعات الأولى من الصباح وساعات الليل المتأخرة كما يصاحب ذلك نشاط ملحوظ للرياح على مناطق متفرقة، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

تشهد الملاحة البحرية اضطرابًا على البحرين المتوسط والأحمر، حيث تصل سرعة الرياح على البحر المتوسط إلى 70 كم/س، مع ارتفاع الأمواج بين 3 و5 أمتار، بينما تكون سرعة الرياح على البحر الأحمر وخليج السويس بين 50 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج إلى حوالي 2.5-3 أمتار.

بالنسبة لتوزيع الأمطار، من المتوقع أن تهطل أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، الوجه البحري، وسط سيناء، ومدن القناة، مع احتمالية امتدادها بشكل خفيف إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء، تستمر فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط ملحوظ للرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء في أوقات متفرقة أما يوم الأربعاء، فمن المتوقع أن تقتصر الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع استمرار نشاط الرياح في مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد.

من الخميس وحتى السبت، تظل الأجواء متقلبة مع استمرار نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يعزز الشعور بالبرودة ويؤثر على استقرار الطقس.

استمرار هطول الأمطار

وفي هذا السياق يقول الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، تشهد العديد من المناطق حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح قوية على مدار الأيام القادمة وقد أصدرت الجهات المختصة تحذيرات للمواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة في المناطق المنخفضة التي قد تتعرض لخطر الفيضانات.

وأضاف قطب، تشير التوقعات إلى أن الأمطار تتفاوت بين خفيفة إلى غزيرة في معظم المناطق، مع احتمالية حدوث عواصف رعدية في بعض الأوقات ويتوقع أن تكون ذروة الهطولات في الساعات المسائية، مما قد يؤدي إلى تراكم المياه في الشوارع وتعطل حركة المرور، ونصح قطب بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة أثناء فترات الليل والصباح الباكر، مع الحذر أثناء القيادة بسبب احتمالية انخفاض الرؤية نتيجة الأمطار.كما يفضل تجنب الأنشطة البحرية نظرًا لاضطراب حالة البحرين المتوسط والأحمر.

إرشادات السلامة

بينما يقول الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق وخبير الأرصاد الجوية، لابد من تجنب القيادة في الظروف الجوية السيئة، و تثبيت الأجسام القابلة للتطاير في المناطق المفتوحة كما ينصح بتجنب التواجد في المناطق القريبة من الأودية ومجاري السيول، والاستعداد والالتزام بالإرشادات لضمان سلامة الجميع، مع متابعة التحديثات المستمرة من الجهات المختصة.

وأضاف عبد العال، تلعب التقلبات الجوية دورًا كبيرًا في التأثير على الحياة اليومية حيث قد تؤثر على الزراعة، النقل، الصحة، وحتى الاقتصاد لذلك لتجنب آثارها السلبية، من المهم متابعة النشرات الجوية واتخاذ التدابير اللازمة مثل تجهيز الملابس المناسبة، حماية الممتلكات، أو تأجيل الأنشطة الخارجية إذا لزم الأمر.