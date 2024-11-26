10 لجان لدفع العمل بملف تقنين الوضع على أملاك الدولة بالقليوبية

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا عاجلا لدفع الأعمال بملف تقنين الوضع على أملاك الدولة لانتهاء من تحرير جميع العقود للمواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم.

جاء ذلك بحضور المهندسة هويدا النوبي رئيس هيئة المساحة المصرية، واللواء أركان حرب عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسريع ملف التقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة، باعتباره أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال الاجتماع جرى اتخاذ عدد من الإجراءات منها تخصيص 10 لجان مكونة من هيئة المساحة ومركز معلومات الشبكات الأرضية والوحدات المحلية لرفع جميع الإحداثيات لعدد 600 عقد مطلوب تحريرهم خلال الفترة المقبلة موجها بضرورة التنسيق التام مع جميع الأطراف والعمل بروح الفريق لدفع العمل والانتهاء من المطلوب إنجازه للعمل على الانتهاء من الملف تماما خلال فترة وجيزة.

وأكد المحافظ أن اللجنة مستمرة في انعقادها الدائم لرفع معدلات الإنجاز وتحرير العقود للحالات المستوفاة للشروط وسرعة تسليمها للمواطنين، مشدداً على ضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات التقنين وسرعة البت في الطلبات المقدمة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي، مؤكداً أنه لن يتهاون مع أي تقصير في إنهاء ملف التقنين لأراضي أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب، موجها بإخطار المواطنين لاستكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين فى أسرع وقت مع التأكيد على أنه سيتم سحب الأرض فى حال التأخير أو التقاعس.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض آخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء، وما تم البت فيه من طلبات وفحصه ومعاينته وعدد العقود المحررة وتسليمها للمواطنين، وجدد المحافظ، مناشدته لجميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بسرعة التوجه إلى المراكز المختصة وتقديم الطلبات اللازمة لإتمام عملية التقنين، لافتًا إلى أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة.