أشرف سنجر: سباق "ماراثوني" مصري فرنسي للوصول لوقف إطلاق النار قبل رحيل بايدن

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن هناك سباقا ماراثونيا فرنسيا مصريا مع الإدارة الأمريكية الحالية قبل رحيلها، للعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، مشيرًا إلى أن المبعوث الأمريكي أمون هوسكتاين موجود الآن في الرياض لبحث مسألة وقف إطلاق النار بجهود مشتركة مع مصر والسعودية وفرنسا.

وأضاف "سنجر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء: أن الملفت للانتباه أن التقييم المصري تجاه قضايا المنطقة يتلاقى مع الفرنسي طبقا إلى اللقاء الذي جرى أمس بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري مع نظيره الفرنسي، وهو ما يؤكد على العلاقة الخاصة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي بدأت في الظهور منذ تداعيات الأزمة بعد 7 أكتوبر 2023 وإلى الآن.

وتابع، أن فرنسا وضح أمامها الرؤية المصرية بشكل أساسي، موضحًا أن رؤية أوروبا تجاه قضايا الشرق الأوسط تتفق مع الرؤية المصرية التي استمدتها من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أوضح أن القضية الفلسطينية قضية شعب وأرض.