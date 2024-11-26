اليوم.. فتح باب الحجز لإعلان "سكن لكل المصريين 5" لجميع المواطنين

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، وذلك لجميع المواطنين بمن في ذلك ذوي الهمم، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إعلان "سكن لكل المصريين 5"، وخلال الأسبوع المخصص للمواطنين ذوي الهمم، شهد بيع 43906 كراسات شروط وقيام 8307 عملاء بسداد مقدم جدية الحجز، وهو ما يوضح الإقبال الكبير منهم على تملك وحدة سكنية والاستفادة من تخصيص 5% من الوحدات المطروحة لهم.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا داعى للتزاحم أمام مكاتب البريد منذ اليوم الأول لشراء كراسة الشروط، حيث لا توجد أفضلية لأسبقية شراء كراسة الشروط على الإطلاق.

وأوضحت، أن الصندوق يطبق نظام أولويات محدد مسبقًا، وذلك في حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة، أو زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط عن (نسبة 5%) من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز/المدن المعلن عنها، ويأتي المتزوج ويعول في مقدمة الأولويات، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددا في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وذلك في حالة تساوي العدد وتكون الأولوية للأكبر سنًا.

وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن الصندوق نشر فيديو عبر القنوات الرسمية له بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي لشرح خطوات التقديم للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5"، وذلك للتسهيل على المواطنين ومنعًا لاستغلالهم من قبل بعض الأفراد الذين يسعون لتحقيق مكاسب مادية من وراء ذلك، ويمكن الإطلاع على الفيديو من خلال الرابط https://tinyurl.com/25apk42a، كما نشر الصندوق فيديو آخر عن تفاصيل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان ويمكن الإطلاع عليه من خلال المنصات الرسمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضافت أنه رغبة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التيسير على المواطنين وحرصًا منه على تسهيل إجراءات التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5"، تم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على عدم حاجة المواطنين إلى إرفاق شهادة من التأمينات الاجتماعية (برنت تأميني) أو طبعة معتمدة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، على أن تقوم الهيئة بموافاة الصندوق بالبيانات المطلوبة مركزيًا.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" يتضمن طرح 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

وأوضحت أن مقدم جدية الحجز ٢٠ ألف جنيه وذلك بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و٣٠ ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة، ويجب على المواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد شراء كراسة الشروط بمبلغ ۳۰۰ جنيه، وسداد المصروفات الإدارية بمبلغ ٣٥٥ جنيهًا بالإضافة لمقدم جدية الحجز، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وأضافت، أنه يمكن للمواطنين التعرف على العناوين التفصيلية لمكاتب البريد المميكن المتاح بها كراسات الشروط من خلال زيارة الرابط الإلكتروني الآتي https://bitly.cx/QfOJhy، مشيرة إلى أنه يجب على المواطنين الراغبين في التقدم الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shimff.gov.eg لتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الأسعار الخاصة بالطرح الجديد جاءت متنوعة كي تتناسب مع مختلف الفئات والشرائح المستهدفة، حيث تراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات ما بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه، وسعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه، ووحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح السعر فيها ما بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه.

وأكدت أنه بالنسبة للوحدات المطروحة للمواطنين منخفضي الدخل تسليم خلال 36 شهرًا بمساحة 90 مترًا بالمدن الجديدة، فيجب على المواطن المتقدم دفع أقساط ربع سنوية بمبالغ مختلفة وفقًا لثمن الوحدة الراغب في التعاقد عليها.

وأعلنت أنه فيما يخص الوحدات المطروحة بسعر 542 ألف جنيه بمساحة تصل إلى 75 مترًا، والمطروحة بمحافظات الجيزة (حدائق أكتوبر)، والمنوفية (السادات)، والمنيا (المنيا الجديدة)، فإن قيمة الدفعة ربع السنوية للعام الأول (4 دفعات) 5 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثاني (4 دفعات) 6 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثالث (4 دفعات) 7 آلاف جنيه، ويتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20 ألف جنيه عند التعاقد.

وأوضحت أنه فيما يخص الوحدات المطروحة بسعر 650 ألف جنيه بمساحة 90 مترًا، والمطروحة بمحافظات القاهرة (حدائق العاصمة، 15 مايو)، والجيزة (حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة)، والشرقية (العاشر من رمضان)، وأسوان (أسوان الجديدة)، تكون قيمة الدفعة ربع السنوية للعام الأول (4 دفعات) 7 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثاني (4 دفعات) 8 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثالث (4 دفعات) 9 آلاف جنيه، ويتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% عند التعاقد.

وأضافت أنه فيما يخص الوحدات المطروحة بسعر 700 ألف جنيه بمساحة 90 مترًا، والمطروحة بمحافظة الإسكندرية بمدينة برج العرب الجديدة، فتكون قيمة الدفعة ربع السنوية للعام الأول (4 دفعات) 7 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثاني (4 دفعات) 8 آلاف جنيه، وقيمة الدفعة ربع السنوية للعام الثالث (4 دفعات) 9 آلاف جنيه، ويتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20% عند التعاقد.

وأشارت إلى أن الطرح الجديد شهد تغييرًا على مستوى حدود الدخل، حيث أصبح الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل للتعامل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضرورة ألا يزيد صافي الدخل الشهري/ السنوي من كافة مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل عن 15 ألف جنيه شهريًا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًا بواقع 144 ألف جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.

وأضافت أنه فيما يخص المواطنين متوسطي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 12 ألف جنيه.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجب ألا يزيد صافي الدخل الشهري/السنوي من كافة مصادر الدخل لصاحب الطلب من المواطنين متوسطي الدخل عن 25 ألف جنيه شهريًا بواقع 300 ألف جنيه سنويًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا بواقع 240 ألف جنيه سنويًا للفرد.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل سوف يصبح بفائدة 8% سنويًا، وبفائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% لمدة تقسيط تصل إلى 20 عاما.

وأضافت مي عبد الحميد، أن الطرح الجديد يحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاما حسب الموافقة الائتمانية.

وأكدت ضرورة ألا تقل سن صاحب الطلب من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وألا يزيد سن صاحب الطلب من مُنخفضي الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان، وألا يزيد سن صاحب الطلب من متوسطي الدخل عن سن المعاش (المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تحدد وفقًا للدراسة الائتمانية للجهة الممولة).

وأوضحت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابطhttps://www.tiktok.com/@shmffeg أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.