غدا.. مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية على طاولة "زراعة النواب"

تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اجتماعا غدا الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن الرقعة الزراعية، والزراعات التجميعية، وإنهاء إجراءات تفتيت الحيازة الزراعية.

وتناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور مكرم رضوان، بشأن إعادة النظر في شروط وإجراءات التراخيص لإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي المستصلحة والمنزرعة لتشمل إنشاء المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة باعتبارها من مشروعات النفع العام وفقاً للدراسة الدستورية والاحتجاجية للمواقع.

مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب اشرف الشبراوي، بشأن ضرورة الاتجاه إلى الزراعات التجميعية لمواجهة مشكلة تفتيت الحيازات الزراعية.

مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

مناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة إحسان شوقي عبد السلام، بشأن:

عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحديد الحد الأدنى للأجور على العاملين على حساب جارى الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتى تاريخه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محسن أبو سمنة، بشأن إنهاء إجراء تثبيت عدد 312 من العاملين بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية والصادر لهم قرار للعمل بمديرية الزراعة بالفيوم.

مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن تأخر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تسليم فرع (10،9) المتفرعين من ترعة أم الريش ري السلام بمنطقة قرية البياضة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية مما يعرض المساحات المنزرعة للبور.

مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة سكينة سلامة، بشأن توعية الزراع بأهمية تطبيق الهدهد الذكي للتحول نحو زراعة حديثة ذكية للحد من ظاهرة الإصابة بالآفات وللتوسع في تطبيقات الإرشاد الزراعي لدعم الزراع.

مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، بشأن وقف تنفيذ أي مشروع تطويري لحديقة الزهرية الأثرية حتى يتم تشكيل لجنة لترميم الحديقة وفقاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن.

مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوى، بشأن تضرر المزارعين بمركزي أبوكبير والإبراهيمية بمحافظة الشرقية من ضعف أداء الجمعيات التعاونية الزراعية في مجال دعم قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.

مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن التقاعس في إجراءات بيع قطعة أرض ملك الإصلاح الزراعي بقرية أسعد مركز المحمودية بمحافظة البحيرة لإنشاء مركز شباب لخدمة أبناء القرية.

مناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائب فايزة صالح، بشأن تقاعس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن رفع مساحة 12 قيراط غير صالحة للزراعة بناحية شبراخيت بمحافظة البحيرة من سجلات الجمعية الزراعية للتبرع بها لإنشاء نادى شبراخيت الرياضي لخدمة أبناء القرى.

مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن استثناء قطعة أرض تم شراءها من هيئة الإصلاح الزراعي من حظر البناء على الأراضي الزراعية بقرية أبيس لإقامة مبنى إداري خاص بمركز شباب القرية بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.