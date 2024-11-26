أحمد وفيق ومحمد لطفي ينضمان إلى مسلسل "بمية الدهب" لهيفاء وهبي

انضم النجمان أحمد وفيق، ومحمد لطفي إلى فريق عمل مسلسل "بمية الدهب" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، والذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني الدرامي المقبل 2025.

من ناحية أخرى بدأت جلسات العمل بين المخرج مرقس عادل ومؤلف العمل تامر عبد المنعم، لوضع الترشيحات النهائية لباقي الأدوار.

كما تتضمن جلسات العمل الاتفاق على التفاصيل النهائية قبل بدء تصوير المسلسل في منتصف ديسمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن فريق عمل مسلسل "بمية الدهب" سوف يطير إلى لندن لتصوير المشاهد الخارجية.

مسلسل "بمية الدهب" من تأليف تامر عبد المنعم، ومن بطولة النجمة هيفاء وهبي، ومن إخراج مرقس عادل.