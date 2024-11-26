وزير المالية الإسرائيلي يدعو لاحتلال قطاع غزة وتهجير نصف سكانه خلال سنتين

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لاحتلال قطاع غزة وتهجير نصف سكانه خلال سنتين.

وأوضح “سموتريتش”، في تصريحات نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية” في خبر لها، اليوم الثلاثاء، أنه إذا نجحت إسرائيل في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة فمن الممكن تطبيق ذلك في الضفة الغربية.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ويواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.