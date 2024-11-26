اليوم.. "إسكان النواب" تناقش خطة الوزارة لمواجهة النمو السكاني بحضور الوزير

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة البيان الذي ألقاه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 18 من نوفمبر، بشأن سياسات وخطط الوزارة لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوة التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور شريف الشربينى، وزير الإسكان.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، أحال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر، بيان الوزير للجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: "على النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، عقد اجتماع لمناقشة البيان فى أقرب وقت ممكن، وإبدأ رأى اللجنة، وذلك فى حضور وزير الإسكان، ولمن يرغب من النواب، سواء من اعضاء اللجنة أو من غيرها، لحضور المناقشات".

