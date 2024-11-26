ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.11%، ليصل إلى مستوى 30,302.88 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.56%، وصولًا إلى مستوى 3,146.76 نقطة، كما صعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.84%، وصولًا إلى 8,395.33 نقطة

وصعد أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.69%، ليصل إلى مستوى 11,534.8 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.62%، وصولًا إلى 6,593.98 نقطة، وصعد أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.31%، مسجلًا 13,344.47.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.17%، ليصل إلى مستوى 37,592.7نقطة.