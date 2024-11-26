بالفيديو.. أستاذ استثمار: الحكومة تهتم بملف الصناعة باستغلال الموارد

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، إنه منذ تشكيل الحكومة الجديدة وكان هناك اهتمام كبير من الدولة بقطاع الصناعة باعتبارها المخرج الأساسي والدعامة الأساسية لنمو الاقتصاديات واستغلال الموارد، مشيرًا إلى أن شعار الاستثمار والتكامل يعني أن جهود الدولة في الفترة القادمة ستكون موجهة للاستثمار في مزيد من الصناعات والتكامل بين الصناعات.

وأضاف الشوادفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها مجمعات صناعية تقوم على التكامل بين الصناعات المختلفة، بهدف توطين الصناعة، وفي نفس الوقت توطين الصناعات بمعنى أن الدولة المصرية تحاول أن تجذب وتسوق للفرص الاستثمارية الموجودة داخل الدولة المصرية، وتوطين الصناعات الكبيرة والاستراتيجية، وبالتالي فكان هناك صناعات مثل صناعة السيارات والسفن والأدوية.

وتابع، أن الفترة الحالية هي مرحلة جديدة في الصناعة، قائمة على اقتصاد المعرفة وبناء اقتصاد تنافسي، إذ تسعى الدولة؛ لتطوير رأس المال البشري، حتى يصبح لدى الإنسان قدرة على التفكير والإبداع، في تقديم منتجات جديدة لها عدة أهداف، مثل إحلالها محل الواردات؛ لتجنب الدولة دفع أموال هائلة من النقد الأجنبي على الواردات من الدول الأخرى وتتحمل تكاليف كثيرة، والنقطة الثانية هي زيادة المكون المحلي بما يؤكد أهمية وجود المكون وأن يكون هذا المكون مبني على أفكار وابداعات مصرية وزيادة مشاركة المكون المحلي في المنتج النهائي.