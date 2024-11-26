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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب وسط تجدد المخاطر التجارية وتهديدات ترامب

ترامب
ترامب
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استقرت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم الثلاثاء، مع تصاعد الطلب على الأصول الآمنة بعد تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" مجددا بفرض رسوم جمركية إضافية على كل من الصين والمكسيك وكندا.
واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبرعند 2615.70 دولار للأوقية، بينما انخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.11% إلى 2622.33 دولار للأوقية.
وقال "ترامب" - في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي التابعة له "تروث سوشيال" - إنه سيفرض رسوما إضافية على السلع الصينية بنسبة 10%، والمنتجات المكسيكية والكندية بنسبة 25%، وذلك في اليوم الأول لتوليه السلطة، في 20 يناير القادم.
وقد تؤدي تصريحات ترامب بشأن التجارة إلى إبقاء المستثمرين حذرين، مما يبقي الذهب في دائرة الاهتمام كأداة تحوط ضد التقلبات.
وكان الذهب قد تراجع أمس، بسبب أنباء متداولة حول قرب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني برعاية أمريكية فرنسية، ما أدى إلى تقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية.
وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت عقود الفضة تسليم ديسمبر 0.15% إلى 30.285 دولار للأوقية، بينما انخفض سعر البلاتين الفوري 0.26% إلى 937.79 دولار للأوقية.
 

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