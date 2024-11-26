وزير الخارجية البريطاني: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن المملكة المتحدة لن ترسل قوات إلى أوكرانيا، وذلك بعد انتشار تقارير إعلامية تشير إلى عزم بريطانيا وفرنسا نشر قوات على الأرض.

وأكد لامي - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - موقف المملكة المتحدة الواضح وهو مواصلة دعم الأوكرانيين من خلال التدريب وتقديم المساعدات العسكرية اللازمة ولكن دون إرسال قوات بريطانية إلى مسرح العمليات، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال تواجده في إيطاليا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع.

وأوضح لامي أن موقف المملكة المتحدة واضح وسيظل كما هو بشأن الاستمرار في دعم أوكرانيا طالما كان ذلك مطلوبا دون إرسال قوات بريطانية على الأرض.

وقد تلقى أكثر من 45 ألف أوكراني تدريبات في المملكة المتحدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية واسعة النطاق في أوكرانيا في فبراير 2022، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع البريطانية في سبتمبر الماضي.