ads
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: بايدن وزوجته سيحضران حفل تنصيب ترامب في يناير المقبل

بايدن وترامب
بايدن وترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيحضران حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير المقبل. 
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس - في تصريحات له حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " إن بايدن كان قد وعد بحضور حفل التنصيب بغض النظر عن الفائز في الانتخابات"، مؤكدًا أن الرئيس بايدن وزوجته سيفيان بهذا الوعد.
في الوقت ذاته، يستعد ترامب لدخول البيت الأبيض مجددًا في يناير المقبل، حيث أنهى اختيار أعضاء حكومته التي سترافقه في ولايته الثانية لمدة أربع سنوات.

البيت الأبيض حفل تنصيب ترامب تنصيب ترامب