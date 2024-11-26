البيت الأبيض: بايدن وزوجته سيحضران حفل تنصيب ترامب في يناير المقبل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيحضران حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير المقبل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس - في تصريحات له حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " إن بايدن كان قد وعد بحضور حفل التنصيب بغض النظر عن الفائز في الانتخابات"، مؤكدًا أن الرئيس بايدن وزوجته سيفيان بهذا الوعد.

في الوقت ذاته، يستعد ترامب لدخول البيت الأبيض مجددًا في يناير المقبل، حيث أنهى اختيار أعضاء حكومته التي سترافقه في ولايته الثانية لمدة أربع سنوات.