الأرصاد: انخفاض حاد في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.. فيديو

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن محافظات الصعيد تسجل درجات حرارة منخفضة لأول مرة في الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن هناك تغيرا كاملا في الأحوال الجوية بداية من يوم الأحد الماضي على كافة مناطق الجمهورية.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة هي أكثر عنصر تغير سواء خلال ساعات النهار أو ساعات الليل، حيث هناك انخفاض حاد في درجات الحرارة وهو مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، موضحًا أن ذروة الانخفاض في درجات الحرارة كانت يومي الأحد والاثنين وكان هناك احساس بهذا الانخفاض بسبب سرعات الرياح التي كانت عالية بشكل كبير.

وتابع، أنه بداية من اليوم بدأ هناك هدوء في سرعات الرياح وبدأت تعود لمعدلاتها الطبيعية واليوم من الممكن أن ترتفع درجات الحرارة بمعدل درجة وإن ظلت درجات الحرارة مائلة للبرودة خلال ساعات النهار، موضحًا أن القاهرة تسجل اليوم 20 درجة مئوية وسرعات الرياح لن تكون عالية وبالتالي يكون هناك شعور ببعض التحسن في درجات الحرارة.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن سرعات الرياح تقل على البحر المتوسط والأحمر وهو ما يقلل ارتفاع الأمواج بشكل كبير، بعدما وصل ارتفاع الأمواج إلى 3 متر بعد أن كان قد وصل أمس إلى 6 متر، موضحًا أن أقصى ارتفاع للامواج على البحر المتوسط ستكون 3 متر وكلما تقدمنا في الأمواج تقل بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن هناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وبعض محافظات الوجه البحري، موضحًا أن هناك ظهور للشبورة المائية الخفيفة الأيام المقبلة مع استقرار الأحوال الجوية.