وزير الدفاع الهندي يزور موسكو وكالينينجراد في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر

أفاد مصدر في الدوائر العسكرية في نيودلهي، أن وزير الدفاع الهندي راجنات سينج سيقوم بزيارة إلى روسيا في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر.

وأضاف المصدر -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء تاس الروسية- "من المقرر أن تكون الزيارة في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر. وسيزور الوزير موسكو وكالينينجراد، حيث سيشارك في حفل رفع العلم للفرقاطة من مشروع 11356 ونقلها إلى البحرية الهندية".

وأضاف أن المسؤول الدفاعي الهندي الكبير سيجري محادثات في موسكو مع نظيره الروسي أندريه بيلوسوف.

ووقعت روسيا والهند عقدا لتسليم أربع فرقاطات من مشروع 11356 في نوفمبر 2018.. وبموجب الصفقة، سيتم بناء فرقاطتين في روسيا في حوض بناء السفن البلطيقي يانتار في كالينينجراد واثنتين أخريين في حوض بناء السفن جوا في الهند.

جدير بالذكر أنه تم تصميم فرقاطات المشروع 11356 للتعامل مع السفن السطحية والغواصات المعادية في كل من المياه الساحلية ومياه المحيط، والتعامل مع الأهداف الجوية بشكل مستقل وكجزء من مهمة السفينة. ويتم تسليح الفرقاطات من هذا النوع بمدفعية A-190 عيار 100 ملم وأنظمة صواريخ وأنظمة مضادة للطائرات وأسلحة طوربيد. ويمكن أن تتمركز عليها طائرات هليكوبتر مضادة للغواصات.

