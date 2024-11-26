مجلس السيادة السوداني: حريصون على إيصال المساعدات لمستحقيها

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار اير، حرص الحكومة السودنية على إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وتسهيل عمل الفرق الإغاثية والعاملين في المجال الإنساني، لا سيما دار فور، خصة وأن غرب السودان بحاجة أكثر لمزيد من الدعم.

وأشار مالك عقار - خلال لقائه بمكتبه ببورتسودان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة توم فلتشر، اليوم الثلاثاء - إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية بفتح المعابر المختلفة والمطارات السودانية لإيصال المساعدات الإنسانية.

واستنكر ما يجري في معبر "أدري" الحدودي الذي وافقت عليه حكومة السوان لاعتماده معبرا للمساعدات الإنسانية مؤخرا؛ إلا أن المعلومات أكدت أن هناك استخداما للمعبر لأغراض غير إنسانية بواسطة قوات التمرد والمتعاونيين معها.

وشدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، على أن التعاون وبناء الثقة والعمل المشترك مع حكومة السودان يتطلب الدقة في تناول القضايا التي ترتبط بالأوضاع الإنسانية في السودان، مؤكدا أن السودان يقود معركة للبقاء والحفاظ على أراضيه من الإحتلال والاستعمار وأنه بمساعدة الآخرين أو بدونهم ستنتصر إرادة الشعب السوداني لأن إرادة الشعوب لا تُقهر.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - قضايا تأشيرات الدخول وتصاريح المرور للعاملين في المجال الإنساني.

