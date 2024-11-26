المصري يختتم تدريباته للاستعداد لمباراة أنيمبا في الكونفدرالية

يختتم اليوم الثلاثاء، الفريق المصري البورسعيدي استعداداته، وذلك لمواجهة أنيمبا النيجيري، في اطار الاستعداد للقاء الذي سيجمعهم، غدا الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساء، باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر، أن يعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة المصري وأنيمبا النيجيري، على أن يتضمن الاجتماع تحديد الزي الرسمي الذي سيخوض به كل فري المباراة.

وقام الكابتن على ماهر المدير الفني، بعقد جلسة مع اللاعبين على هامش الاستعداد للمباراة، وشدد على أهمية توزيع الجهد البدني على مدار المباراة وعدم ترك مساحات يمكن للاعبي أنيمبا استغلالها.

ومن جانبها أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري وضيفه أنيمبا النيجيري، ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول "موديبو ساماكي"، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي" ، فيما يقوم “سوري إبراهيما كيتا” بمهام الحكم الرابع.

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