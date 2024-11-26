نفابة الصحفيين تدعو أعضاءها للانضمام إلى اللجان التحضيرية للمؤتمر السادس

يدعو مجلس نقابة الصحفيين الزملاء الراغبين في المشاركة في اللجان التنظيمية والتحضيرية للمؤتمر السادس إلى تسجيل أسمائهم عبر رقم الواتس آب 01099744659.

تأتي هذه الدعوة تمهيدًا لعقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل لوضع التصورات النهائية للمؤتمر، الذي سيقام في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2024.

وستكون مهمة اللجان وضع خطة العمل اللازمة لضمان ظهور المؤتمر بشكل يليق بالجماعة الصحفية ونقابة الصحفيين المصريين.

كما يدعو المجلس جميع الزملاء إلى تقديم آرائهم حول المؤتمر السادس للصحافة المصرية، وتقديم أبرز الحلول للأزمات التي يعاني منها الصحفيون وتأثيرها على الصحافة في مصر، يُشترط أن تكون المواد المرسلة للنشر في حدود 500 كلمة، وسيقوم موقع المؤتمر بنشرها وفقًا لأسبقية استلامها.