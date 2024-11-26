جامعة قناة السويس تنظم ندوة توعوية حول التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

نظمت جامعة قناة السويس، ندوة توعوية بعنوان "التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة" تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع، مشيرًا إلى الدور الريادي للجامعة في تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم البرامج التثقيفية التي تسهم في تحقيق تكافؤ الفرص للجميع.

جاءت الندوة بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي شددت على أهمية تعزيز ثقافة التعامل الإيجابي مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير بيئة داعمة تضمن لهم حياة كريمة ومستقبلًا واعدًا.

عُقدت الندوة تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، الذي أشار إلى دور الكلية في إعداد وتقديم البرامج المتخصصة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل الكوادر القادرة على تقديم الخدمات التربوية والنفسية لهم.

حاضرت بالندوة الدكتورة منى فرحات إبراهيم، الأستاذ المساعد في التربية الخاصة، وقدمت عرضًا شاملاً تناول تعريفًا بمفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة ومفهوم الإعاقة، مع تسليط الضوء على خصائص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، وطرق التدريس والتعليم الموجهة لهم، بالإضافة إلى آداب التعامل معهم بما يضمن تحقيق التواصل الفعّال والدعم النفسي والاجتماعي.

استهدفت الندوة طلاب مدرسة 25 يناير الثانوية، حيث أسهمت في تعزيز وعيهم بأهمية فهم احتياجات ذوي الإعاقة وتعزيز قيم التسامح والاحترام.

نُظمت الندوة بإشراف الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

تأتي الندوة ضمن خطة الجامعة لنشر الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الدعم والتكامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.