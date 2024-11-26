رئيس جامعة قناة السويس يتفقد كلية الحاسبات والمعلومات لمتابعة سير العملية التعليمية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أهمية الاستثمار في تطوير البنية التحتية للمنشآت الجامعية لتلبية احتياجات العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى دائما لتوفير بيئة تعليمية متميزة تسهم في تطوير قدرات الطلاب ومهاراتهم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بكلية الحاسبات والمعلومات، حيث اطلع على المبنى الجديد للكلية ومعامل الحاسب الآلي، والمكتبة.

رافقه في الجولة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة غادة الطويل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث تفقدوا المعامل الحديثة بالمبنى الجديد، والتي تضم خمسة معامل مجهزة بأحدث التقنيات، تسع كل منها من 30 إلى 40 طالبًا، بإجمالي 150 جهاز حاسب آلي.

كما أوضح الدكتور ناصر مندور، أن المبنى يضم أيضا ثمانية مدرجات تعليمية حديثة مزودة بالسبورات الذكية، معربا عن تقديره لما حققته الكلية من تطور ملحوظ في البنية التحتية والبرامج الأكاديمية، حيث يدرس بالكلية أكثر من 2300 طالب وطالبة، تتضمن ثلاثة برامج متميزة ضمن خطتها لتلبية احتياجات سوق العمل.

وخلال جولته، شدد رئيس الجامعة على ضرورة تعزيز الأنشطة الطلابية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الحياة الجامعية، مؤكدًا دعمه الكامل لاتحاد الطلاب ودوره في تنمية المهارات القيادية لدى الطلاب.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عبد النعيم بدور الكلية في تقديم برامج تعليمية متطورة، مشيرا إلى أن الكلية لا تسهم فقط في إعداد الكوادر البشرية القادرة على مواكبة التطورات التقنية، بل تتيح أيضا فرصا للطلاب للمشاركة الفعالة في الأنشطة والفعاليات المختلفة.

وأضافت الدكتورة غادة الطويل، أن الكلية تسعى إلى تحقيق التكامل بين الجوانب الأكاديمية والأنشطة الطلابية، مؤكدة أن المبنى الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الكلية في توفير بيئة تعليمية متكاملة.

وتؤكد جامعة قناة السويس من جديد التزامها بتطوير الكليات والمعاهد التابعة لها، بما يعزز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة تقدم التعليم المتميز وتدعم الابتكار والتميز في كافة المجالات.