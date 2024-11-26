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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

راتب يصل لـ 8000 ريال.. العمل تبدأ اختبارات المتقدمين على وظائف في السعودية "صور"

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أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن بدء الاختبارات للشباب الذين تقدموا بطلبات التوظيف لشغل 21 وظيفة في مجالات "التسويق والمبيعات والشيفات"، للعمل بإحدى المؤسسات السعودية. 

وتتمثل الفرص في 7 وظائف لكل مجال من هذه المجالات الثلاثة، برواتب تتراوح من 3000 إلى 8000 ريال شهريًا.

وأوضحت الوزارة، أن الاختبارات، التي تُجرى في مقر الوزارة القديم بمدينة نصر، يشرف عليها وفد من الشركة السعودية برئاسة السيد أشرف أسامة، رئيس قناة الشيف والمدير التنفيذي لها، وولاء حلاوة نائب رئيس مجلس الإدارة.

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل، محمد جبران، بتوفير فرص عمل للشباب في الخارج، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج. 

وأضافت، أن هذه الفرص تم توفيرها بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض برئاسة محمد عليان.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة إلى أن تنظيم هذه الاختبارات العملية للمتقدمين، بالتنسيق مع الشركات الخارجية، يهدف إلى التأكد من مهارات العمال قبل سفرهم، ومدى وعيهم بحقوقهم وواجباتهم، لضمان تحقيق الاستقرار والاستدامة للعامل وتقديم عمال مهرة ومدربين لصالح أصحاب العمل.

وأكدت، أن من مزايا هذه الوظائف الجديدة: عقود عمل سنوية، وتذكرة طيران ذهاب وعودة بعد السنة الأولى في حالة التجديد، فضلاً عن توفير سكن ملائم.

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