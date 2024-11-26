جامعة قناة السويس تنظم ندوات تعريفية لطلاب المدارس حول التقنية الحيوية والحديقة النباتية

نظمت جامعة قناة السويس سلسلة من الندوات والزيارات الميدانية لطلاب المدارس لتعريفهم بالبرامج الأكاديمية والمجالات البحثية المتميزة.

الفعاليات جاءت بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أشارت إلى دور الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية التوعوية، وبالتنسيق مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بإشراف الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تم تنظيم زيارة إلى معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا والبحث العلمي، بإشراف الدكتورة نهى مصباح، عميد المعهد، والدكتور أحمد ريان، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال الزيارة، قدمت الدكتورة مي علاء الدين والدكتور أحمد مختار ندوة تعريفية لطلاب مدرسة أبو سلطان الثانوية المشتركة، بمشاركة 40 طالبًا وطالبة.

شملت الندوة عرضا عن أقسام المعهد، مع جولة في المعامل المختلفة مثل معمل البيولوجيا الجزيئية، الميكروبيولوجي، البصمة الوراثية، وزراعة الأنسجة، كما تم شرح الأجهزة المستخدمة في المعامل والتطبيقات العملية للتجارب في المجالات الزراعية، البيئية، الصناعية، والصيدلانية.

في الوقت ذاته، تم تنظيم زيارة لطلاب مدرسة المعدات الثقيلة الثانوية الصناعية إلى كليتي العلوم والطب البيطري بإشراف الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة مها فريد، عميد كلية العلوم، و بتنفيذ الدكتور رأفت عفيفي، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

في كلية العلوم، قدمت الدكتورة علية السيد عبد العال، المعيدة بقسم النبات، ندوة عن أهمية الحديقة النباتية، تناولت خلالها الأهمية الطبية والاقتصادية للنباتات العشبية، الأشجار، الشجيرات، النباتات العطرية، وأشجار الزينة، بالإضافة إلى مقارنة تخصص النبات بين كليتي العلوم والزراعة.

في قسم الجيولوجيا، استقبل الدكتور محمد مصطفى أحمد، الأستاذ المساعد بالقسم، الطلاب وقدم ندوة عن الصخور والجيولوجيا، تضمنت أنواع الصخور، تكوين المجما واللافا، وأنواع الرخام، وعلاقة المعدات الثقيلة بالجيولوجيا.

في متحف علوم البحار، قدمت الدكتورة آلاء أحمد، المدرس المساعد بقسم علوم البحار، محاضرة شاملة تناولت تخصصات علوم البحار، أنواع الكائنات البحرية، وطرق حفظها.

في كلية الطب البيطري، تناولت الدكتورة إيناس محمد سعد، أستاذ مساعد الحياة البرية وحدائق الحيوان، ندوة حول أهمية الحياة البرية والاتزان البيئي، متحدثة عن دور الحيوانات البرية في السلسلة الغذائية وحماية التوازن البيئي.

قامت الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتنظيم الزيارات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تأتي هذه الفعاليات في إطار رؤية الجامعة لتعزيز الوعي البيئي والعلمي لدى الطلاب.