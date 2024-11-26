وزير الخارجية: استهداف إسرائيل قوات يونيفيل انتهاك للقانون الدولي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن استهداف إسرائيل قوات يونيفيل انتهاك للقانون الدولي والإنساني، مشيرا إلى رفض مصر الكامل لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين وتقويض عمل الوكالات الأممية.

وأضاف: أنه لا يمكن الاستغناء عن دور وكالة أونروا في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وتوقف إسرائيل عن انتهاك السيادة اللبنانية.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بعناصره كافة ودون انتقائية وتمكين المؤسسات اللبنانية وفي مقدمتها الجيش.

وحذر “عبدالعاطي” من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية نتيجة مواصلة إسرائيل سياستها في التوسع الاستيطاني.

وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عراقيل.