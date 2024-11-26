اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة المصري وأنيمبا في الكونفدرالية

يعقد اليوم الثلاثاء، الاجتماع الفني الخاص بمباراة المصري وأنيمبا النيجيري، في إطار الاستعداد للقاء الذي سيجمعهم غدا الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء، على استاذ السويس الجديد ضمن منلفسات الجولة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يتضمن الاجتماع تحديد الزي الرسمي الذي سيخوض به كل فري المباراة.

في سياق متصل، أعلنت “تذكرتي” عن طرح تذاكر مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق أنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في الساعة السادسة مساء الأربعاء المقبل على استاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

هذا وقد تم طرح تذاكر المباراة وعددها 5000 تذكرة - في فئتين ( الدرجة الثانية المواجهة للمقصورة وقيمتها 100 جنيه، والدرجة الثالثة خلف أحد المرميين وقيمتها 75 جنيها)، فيما تم طرح 200 تذكرة إضافية أيضا لجماهير الفريق الضيف.

وتهيب مديرية أمن السويس بجماهير النادي المصري بالتفويج الموحد لرحلات الجماهير والتواجد أمام الاستاد بساعتين على الأقل حتى يمكن تأمين وتيسير عملية دخول الجماهير للاستاد لمؤازرة الفريق في هذه المباراة الهامة.