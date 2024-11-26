كاليفورنيا: اكتشاف "إنفلونزا الطيور" في الحليب الخام دون إصابات بشرية

أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في دفعة من الحليب الخام، الذي يباع في ثلاجات المتاجر.

وأوضحت السلطات في ولاية كاليفورنيا- حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- أن هذا الاكتشاف لم يسجل أي حالات إصابة بشرية نتيجة لهذه البضاعة المصابة، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات مرضية حتى الآن.

يأتي هذا الاكتشاف بعد أيام قليلة من تسجيل حالة إيجابية لفيروس إنفلونزا الطيور لدى طفل في الولاية، رغم أن المحققين استبعدوا أي ارتباط بين إصابته وبين الحليب الطازج أو الحيوانات الأخرى من فصيلة الألبان أو الدواجن المصابة.