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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الصومالي: تتزايد الصراعات في المنطقة بتجاهل القوانين الدولية

وزير الخارجية الصومالي
وزير الخارجية الصومالي
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قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد معلم فقي، إن الصراعات في المنطقة تتزايد، لكما جرى تجاهل قوانين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرهما من القوانين والميثاق الدولية.
وأضاف فقي - في خطاب ألقاه أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي الـ8 للمعهد لدراسة التراث والسياسات "هيرتيج"، المنعقد في جيبوتي - أنه إذا تم تنفيذ القوانين الدولية؛ ستتم تحقيق الاستفادة من الموارد الطبيعية المختلفة والعيش في سلام، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية الاستثمار في القارة الإفريقية لاسيما الصومال.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" - التي أوردت النبأ اليوم الثلاثاء - أن المؤتمر السنوي الـ8 للمعهد لدراسة التراث والسياسات "هيرتيج" - يسلط الضوء على تعزيز الاستقرار الإقليمي، وأهمية الالتزام بالتعاون المبني على القانون والتجارة والسلام في القرن الإفريقي.
 

وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي الاتحاد الافريقي